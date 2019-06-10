Дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией — такова главная задача, стоящая перед партией «Европейская солидарность», сообщает DEITA.RU. Об этом сказал бывший президент Украины Петр Порошенко на съезде политической партии.

По словам скандального экс-президента, он и его люди — защитники Украины, реформ, но главное — европейского выбора украинцев. Также Порошенко отметил, что он с партией идет на выборы в Верховную раду, чтобы украинская государственность находилась под защитой, чтобы пророссийские силы не победили.

По мнению Порошенко, на территории Украины сейчас действует множество «пророссийских сил», которые хотят уничтожить все то, чего государство достигло за последние пять лет.

Екатерина Брязгунова