telegr wh call

Новости

Новые автомобильные номерные знаки появятся в России

2 Июнь 2020, 13:30

Контрабандисты уничтожают дальневосточный лес

2 Июнь 2020, 13:15

Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлён до конца июня

2 Июнь 2020, 12:45

Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно

2 Июнь 2020, 12:30

Резидент Свободного порта делает детей во Владивостоке

2 Июнь 2020, 12:15

Верховный суд начал пересмотр дел о ДТП

2 Июнь 2020, 12:00

Предпринимателю не удалось сэкономить на ботинках в Приморье

2 Июнь 2020, 11:45

Плюс 54: в Приморье выявили новых заболевших COVID-19

2 Июнь 2020, 11:40

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Дальнему Востоку грозит топливный дефицит

Заправка бензин канистра пистолет заправочный

Сделка ОПЕК+ может оставить Хабаровский НПЗ без сырья

После сделки стран ОПЕК+, заключенной организацией стран – экспортеров нефти, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод может столкнуться с нехваткой сырья, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК. А больше половины моторных топлив, которые потребляет Дальний Восток, производят именно на этом НПЗ.

Сделка ОПЕК+ заключается в сокращении добычи нефти, так как спрос на топливо упал на 20% из-за пандемии коронавируса. Такое падение является рекордным. В соответствии со сделкой Россия в мае-июне должна сократить добычу на 19% по сравнению с февральским уровнем. Сократится добыча и у Иркутской нефтяной компании, которая является основным поставщиком нефти для Хабаровского НПЗ (80% всех поставок).

Владельцы Хабаровского НПЗ уже обратились в Минэнерго с просьбой ограничить экспорт нефти, потому что иначе дальневосточные заводы столкнутся с сильным дефицитом сырья, а дальневосточные жители – с нехваткой топлива. Они обратили внимание на то, что некоторые добывающие компании ДФО экспортируют нефть сверх меры. 

Однако контракты на экспорт нефти Россия успела заключить до сделки ОПЕК+. Теперь отменить поставки нельзя. Более того, Москва может согласиться продлить максимальную квоту на добычу нефти, и тогда не исключено, что поставлять нефть на Дальний Восток придется из Сибири, что экономически невыгодно.

Но при благоприятном раскладе, согласно условиям сделки, Россия с 1 июля может немного увеличить добычу нефти, что поможет решить проблему на Хабаровском НПЗ. Также в Минэнерго считают, что в Хабаровском крае сейчас достаточно запасов бензина и дизельного топлива, чтобы использовать их, если сырьевой кризис на НПЗ затянется.

Читайте также:

Фоторадары теперь будут следить за людьми, штрафы неизбежны

Эксперт: власть считает, что народ стерпит и примет когнитивный диссонанс

Владельцам авто готовят новый штраф

Надежда Александрова

Популярное

Фоторадары теперь будут следить за людьми, штрафы неизбежны

Владельцам авто готовят новый штраф

Тесты на коронавирус приморцы смогут купить в магазинах

Назначена дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...