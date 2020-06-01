Дальнему Востоку грозит топливный дефицит

После сделки стран ОПЕК+, заключенной организацией стран – экспортеров нефти, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод может столкнуться с нехваткой сырья, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК. А больше половины моторных топлив, которые потребляет Дальний Восток, производят именно на этом НПЗ.



Сделка ОПЕК+ заключается в сокращении добычи нефти, так как спрос на топливо упал на 20% из-за пандемии коронавируса. Такое падение является рекордным. В соответствии со сделкой Россия в мае-июне должна сократить добычу на 19% по сравнению с февральским уровнем. Сократится добыча и у Иркутской нефтяной компании, которая является основным поставщиком нефти для Хабаровского НПЗ (80% всех поставок).

Владельцы Хабаровского НПЗ уже обратились в Минэнерго с просьбой ограничить экспорт нефти, потому что иначе дальневосточные заводы столкнутся с сильным дефицитом сырья, а дальневосточные жители – с нехваткой топлива. Они обратили внимание на то, что некоторые добывающие компании ДФО экспортируют нефть сверх меры.

Однако контракты на экспорт нефти Россия успела заключить до сделки ОПЕК+. Теперь отменить поставки нельзя. Более того, Москва может согласиться продлить максимальную квоту на добычу нефти, и тогда не исключено, что поставлять нефть на Дальний Восток придется из Сибири, что экономически невыгодно.

Но при благоприятном раскладе, согласно условиям сделки, Россия с 1 июля может немного увеличить добычу нефти, что поможет решить проблему на Хабаровском НПЗ. Также в Минэнерго считают, что в Хабаровском крае сейчас достаточно запасов бензина и дизельного топлива, чтобы использовать их, если сырьевой кризис на НПЗ затянется.