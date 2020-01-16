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Дальнему Востоку нужно больше: министр оценил послание президента
Министр по развитию Дальнего
Востока и Арктики считает, что общих со всей страной мер поддержки региону
мало, сообщает DEITA.RU.
Глава Минвосторазвития Александр Козлов прокомментировал послание президента Федеральному собранию. В частности, министр оценил предложения по повышению рождаемости.
По словам Козлова, предложения президента – серьезные и мотивирующие. Таким путем, уверен министр, получится исправить ситуацию. Однако для Дальнего Востока и Арктики нужны и другие, уникальные решения: проблемы демографии стоят гораздо острее, чем в европейской части страны.
Козлов отметил, что в ДФО и Арктике решить проблему демографии можно только проектами, подобными дальневосточной ипотеке под 2% и дополнительными стимулирующими выплатами.
Елена Миронова