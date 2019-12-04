Дальневосточная энергетическая компания дарит подарки

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В уходящем году все клиенты ПАО «ДЭК», оплатив квитанции за электроэнергию, станут участниками  конкурса «В новый год без долгов».  30 декабря среди потребителей, погасивших всю задолженность  за услуги электроснабжения, и внесших авансовый платёж за декабрь, генератор случайных чисел выберет  16  победителей. Им  вручат  подарочные сертификаты на бытовую технику каждый на сумму 21 000 рублей.

В конкурсе примут участие клиенты ПАО «ДЭК» в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Обязательные условия участия размещены  на сайте компании www.dvec.ru и в квитанции за потребленную электроэнергию за ноябрь. Информация о победителях будет  размещена на официальном сайте 30.12.2019 г.

Призы передаются в офисах компании по месту нахождения лицевого счета  непосредственно победителям Конкурса. Для получения сертификата клиентам  необходимо иметь при себе  паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в подтверждение его права собственности  или найма на указанное жилое помещение.

Условия конкурса: https://www.dvec.ru/press_center/news_dvec/?ID=17914

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