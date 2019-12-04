Дальневосточная энергетическая компания дарит подарки

В уходящем году все клиенты ПАО «ДЭК», оплатив квитанции за электроэнергию, станут участниками конкурса «В новый год без долгов». 30 декабря среди потребителей, погасивших всю задолженность за услуги электроснабжения, и внесших авансовый платёж за декабрь, генератор случайных чисел выберет 16 победителей. Им вручат подарочные сертификаты на бытовую технику каждый на сумму 21 000 рублей.

В конкурсе примут участие клиенты ПАО «ДЭК» в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Обязательные условия участия размещены на сайте компании www.dvec.ru и в квитанции за потребленную электроэнергию за ноябрь. Информация о победителях будет размещена на официальном сайте 30.12.2019 г.

Призы передаются в офисах компании по месту нахождения лицевого счета непосредственно победителям Конкурса. Для получения сертификата клиентам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в подтверждение его права собственности или найма на указанное жилое помещение.

Условия конкурса: https://www.dvec.ru/press_center/news_dvec/?ID=17914