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Дальневосточная ипотека не заработала на Камчатке

стройка, строительство

Губернатор Камчатки Владимир Ильюхин рассказал о неготовности региона к дальневосточной ипотеке под 2%, сообщает DEITA.RU. Регион оказался не готовым к данному проекту.

По словам губернатора, полуостров не готов к такой программе из-за высокой стоимости новостроек, которая превышает средние показатели на треть. Причиной этого губернатор называл высокие цены строительных материалов из-за сложной логистики и сейсмичность региона.

Напомним, что Дальневосточная ипотека специальная льготная программа правительства страны. В рамках этой программы молодые семьи могут приобрести недвижимость в новостройке под 2% годовых. Льготные кредиты предоставляются только молодым семьям, в новостройке, первоначальный взнос от 20% стоимости жилья и для людей получивших дальневосточный гектар. Подобную программу у Владимира Путина попросили жители Сибири во время его ежегодной пресс-конференции. 

Иван Юрьев

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