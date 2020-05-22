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Дальневосточная ипотека разбивает семьи
Многие разводятся, лишь бы попасть под условия
Махинации с собственным семейным положением проводят россияне ради участия в дальневосточной ипотеке, сообщает ИА DEITA.RU.
По данным сразу нескольких банков, в регионе с начала года на 11% выросло количество разводов. Причиной становится возраст одного из супругов, так как по условиям акции семья считается молодой, только если и муж, и жена не старше 35 лет, напоминают «Известия». Тогда можно фиктивно развестись, оформить заем на более молодого родителя (но только с ребенком), а потом сойтись обратно.
«На наш взгляд, достаточно, чтобы возраст хотя бы одного из супругов был до 35. Это позволит повысить доступность льготной ставки для населения, по нашим оценкам, на 20%», – рассказал зам президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Банк также заявил, что уже оформляет обращение в правительство с таким предложением.