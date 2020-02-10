telegr wh call

Новости

Красную матовую помаду исследует Роскачество перед 8 марта

10 Февраль 2020, 20:00

«Дальневосточная ипотека» уже выдается на Камчатке

10 Февраль 2020, 19:50

Алкоголь может стать причиной аллергии

10 Февраль 2020, 19:45

Девушку сбросили с моста на Алтае

10 Февраль 2020, 19:30

Большинство работодателей не против служебных романов

10 Февраль 2020, 19:15

Команда «Газы!»: МЧС рассказало, как не угореть в России

10 Февраль 2020, 19:00

Хабаровск оправдался за неиспользованные 1,3 миллиарда рублей

10 Февраль 2020, 18:45

Россияне смогут назвать любую национальность при переписи

10 Февраль 2020, 18:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Дальневосточная ипотека» уже выдается на Камчатке

ключи, новоселье, дом, быт

Первую семью, получившую одобрение банка, поздравил губернатор

Первые участники программы «Дальневосточная ипотека» в Камчатском крае услышали поздравления от губернатора Владимира Илюхина, сообщает ИА DEITA.RU.

Первопроходцами стала семья Пуяндаевых, пишет пресс-служба главы региона. Они обратились в банк ВТБ. На текущий момент в крае оформлено более тысячи обращений от желающих принять участие в программе дальневосточной ипотеки. В банки уже подано около сотни заявок, и каждая вторая получила положительную резолюцию.

«Спрос растёт, и необходимо активнее работать со строителями, чтобы насытить этот рынок удобным, комфортным и приемлемым по цене жильём. Вместе с руководителями строительных организаций мы уже определили несколько площадок в краевом центре и Елизове, которые будут застроены в ближайшее время», – сказал Владимир Илюхин. 

В регионе к программе госсубсидирования покупки жилья присоединились 11 кредитных организаций. До конца недели, по данным банков, будет выдано еще пять «дальневосточных ипотек», причем спрос есть как на городское, так и на сельское жилье.


Читайте также:

В Правительстве ипотеку под 9% назвали преступлением

Кожемяко сказал, как сделает доступной дальневосточную ипотеку

Средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 9%

Елена Кот

Популярное

Китай сообщил о вспышке ещё одной эпидемии

Десять стоянок во Владивостоке поручило построить правительство

Овощной кризис на Дальнем Востоке: кто заменит китайский импорт

Как правильно фотографировать автомобиль для продажи
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...