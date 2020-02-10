«Дальневосточная ипотека» уже выдается на Камчатке

Первые участники программы «Дальневосточная ипотека» в Камчатском крае услышали поздравления от губернатора Владимира Илюхина, сообщает ИА DEITA.RU.



Первопроходцами стала семья Пуяндаевых, пишет пресс-служба главы региона. Они обратились в банк ВТБ. На текущий момент в крае оформлено более тысячи обращений от желающих принять участие в программе дальневосточной ипотеки. В банки уже подано около сотни заявок, и каждая вторая получила положительную резолюцию.

«Спрос растёт, и необходимо активнее работать со строителями, чтобы насытить этот рынок удобным, комфортным и приемлемым по цене жильём. Вместе с руководителями строительных организаций мы уже определили несколько площадок в краевом центре и Елизове, которые будут застроены в ближайшее время», – сказал Владимир Илюхин.

В регионе к программе госсубсидирования покупки жилья присоединились 11 кредитных организаций. До конца недели, по данным банков, будет выдано еще пять «дальневосточных ипотек», причем спрос есть как на городское, так и на сельское жилье.



