Дальневосточная неделя туризма стартовала на Сахалине

Правительством Сахалинской области при поддержке Федерального агентства по туризму организовано масштабное мероприятие для экспертов в области туризма, сообщает DEITA.RU. В мероприятии принимают участие как специалисты дальневосточных регионов.

Более сотни участников из разных уголков Дальнего Востока собрались для участия в туристическом мероприятии в Южно-Сахалинске. Столица региона приняла гостей из Приморского края, Камчатки, Чукотского автономного округа, Амурской области и Якутии, а также регионов центральной части страны. Гости из-за рубежа также пожелали принять участие – в Южно-Сахалинске прибыли гости из Китая, Республики Корея, Японии, Ирландии, Индии и Франции.

В программе мероприятия – более семнадцати сессий, касающихся нюансов гостеприимства, маркетинга международного уровня в сети, мастер-классы на тему сервиса, рекламы и интернет-технологий. Кроме того, несколько сессий предусмотрено для рестораторов и отельеров.

Событие рассчитано на неделю и состоит из двух этапов, во втором из которых к мероприятию присоединятся гости из зарубежья. В числе прочих тем участники обсудят национальные особенности туристов из азиатских стран.

Островной регион не случайно выступает инициатором проведения Дальневосточной недели туризма. Сахалин является обладателем большого туристического потенциала. Ведущие специалисты отрасли, в том числе и зарубежные, собрались для обмена опытом. Благодаря мероприятию туристическим предприятиям Сахалинской области удастся более эффективно использовать туристический потенциал, а также в целом развивать сферу туризма в регионе.

Туристическую отрасль, наряду с другими направлениями, на контроле держит губернатор области Валерий Лимаренко. Финансирование туризма в регионе по сравнению с 2018 годом было увеличено более чем в три раза и составило полмиллиарда рублей.

Софья Корф