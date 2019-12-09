Дальневосточная оппозиция вышла на площадь

В воскресенье, 8 декабря на площади Ленина Петропавловска-Камчатского прошел митинг оппозиции, сообщает DEITA.RU.

Акция стала знаковой в том числе и потому, что впервые за несколько лет мэрия согласовала акцию протеста в центре города. Своей акцией оппозиционеры хотели привлечь внимание жителей края к деятельности камчатского Законодательного Собрания. По утверждению организаторов, некоторые решения депутатов нарушают Конституцию России. Обращали внимание оппозиционеры на закон, который ограничивает проведение публичных мероприятий ближе, чем в 250 метрах от зданий, занимаемых органами государственной власти.

Накануне краевой суд признал незаконным отказ администрации Петропавловска-Камчатского согласовывать проведение митингов в центре города. Мэрию также обязали не препятствовать активистам.

Но акция протеста, которая должна была стать массовой, только высветила явные проблемы оппозиции утвердить себя в политической жизни Камчатки. Ведь добивались разрешения на проведение акции долго и упорно, в судах нескольких инстанций. Но «гнева толпы» совсем не получилось. Менее полусотни оппозиционеров грустно мерзли на огромной площади. Из заявленных трех часов митинга «несогласных» хватило лишь на полтора.

Между тем, пока действующий глава региона Владимир Илюхин выражает в интервью СМИ уверенность, что может пойти на еще один срок, и что ему есть чем заняться на своем посту и после 2020 года, дальневосточные тг-каналы уже подыскивают замену губернатору.

Тревожиться «хозяину Камчатки» действительно есть почему. Согласно недавним исследованиям эффективности региональной власти, проведенным под чутким руководством людей Путина, самым «слабым» звеном специалисты единодушно назвали глав Камчатки и ЕАО – Илюхина и Левинталя. В том числе, и по важнейшему показателю «доверие населения».

Дмитрий Санников