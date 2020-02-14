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«Дальневосточная репка» - приморские рыбаки вытянули машину
Авто вытягивали на тросе буквально «всем миром»
В Приморском крае рыбаки выручили своего товарища – буквально выудив машину мужчины из-подо льда, сообщает ИА DEITA.RU.
На видео, которое прислали в редакцию подписчики, видно, как авто вытягивали на тросе буквально «всем миром». Несчастное авто в итоге удалось спасти из ледяного плена – благодаря слаженным действиям «коллег по хобби» рыбака.
Отметим, что сегодня утром сразу два легковых авто провалились под лед в пригороде Хабаровска – об этом сообщили в МЧС края. Спасатели отмечают, что спастись удалось не всем – одну из машин заклинило, и двое человек, оставшихся в салоне, ушли под лед вместе с ней. Водитель второй машины успел выскочить через окно.
МЧС неоднократно предупреждало, что выезд на лед крайне опасен – не только для авто, но и для людей, в нем находящихся. Ежегодно происходят десятки трагических случаев, связанных с пренебрежением обычными правилами безопасности.
К счастью, приморская история завершилась удачно.