Дальневосточникам несладко: кто сколько платит за услуги ЖКХ

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квитанция, документ, документы

Опубликован рейтинг по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги, сообщает DEITA.RU.

В рейтинг, составленный специалистами РИА Рейтинг на основе данных Росстата, вошли 85 субъектов федерации. В среднем россияне платят 9,6 процента от общей суммы потребительских расходов. Проще говоря десятую часть от общих расходов потребляет коммуналка. При этом где-то меньше, где-то больше.

Что касается Дальнего Востока, то дешевле всего коммуналка обходится в Забайкалье. В среднем там семьи платят за услуги ЖКХ 2982 рубля в месяц. При этом от общего бюджета они отдают за «крышу над головой» примерно 7,3 процента. За минувший год оплата по квитанциям ЖКХ выросла всего ничего на 0,3 процента.

Завершает список дальневосточных регионов Камчатский край. Здесь семьи отдают 15 процентов доходов за коммунальные платежи. Впрочем, что не удивительно. На Камчатке отопление отключают едва ли не позднее всех российских регионов, и включают раньше. По имеющимся данным отопительный сезон на полуострове не длится всего лишь два месяца. Общая сумма расходов по платежкам составляет 9,8 тысячи рублей.

Приморский край в рейтинге Дальнего Востока обосновался примерно по середине — он занял пятое место. Такую же картину можно наблюдать и в общероссийском рейтинге. Здесь услуги ЖКХ подешевели на 1,1 процента. В среднем приморская семья отдают за ЖКУ 5246 рублей в месяц, что соответствует 10,1 процента от всех расходов.

Стоит отметить, что основная часть дальневосточников оплачивает коммунальные услуги больше, чем жители других регионов страны. При этом статистика не умолим: чем севернее, тем больше.

Екатерина Брязгунова 

Место в общем рейтинге Субъект ДФО Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ в 2018 году в процентах Изменения за год Расходы среднестатистической семьи региона на ЖКУ в месяц, руб.
6 Забайкальский край 7,3 -0,3 2982
18 Сахалинская область 8,4 -1,5 5729
22 Еврейская автономная область 8,7 -0,6 3248
35 Республика Бурятия 9,5 -0,8 3187
46 Приморский край 10,1 -1,1 5246
53 Республика Саха (Якутия) 10,5 0,4 6922
72 Хабаровский край 11,7 0,2 6086
73 Амурская область 11,8 -0,9 4586
78 Чукотский автономный округ 12,6 -1,2 6815
84 Магаданская область 14 -1,1 8105
85 Камчатский край 15 0,6 9750

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