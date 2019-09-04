Уровень жизни дальневосточников к 2025 году с продлением до 2035-го должен превысить среднероссийский, сообщает DEITA.RU.

Об этом полномочный представитель президента по ДФО Юрий Трутнев заявил в ходе сессии Международного клуба «Валдай» на полях Восточного экономического форума.

Как заявил Юрий Трутнев, 6 лет назад, при начале работы над развитием Дальнего Востока, было ясно, что регион имеет слабо развитую инфраструктуру и малую численность населения при огромной площади, равной едва ли не половине (47% территории страны).

По его словам, за последние пять лет запущено более 240 предприятий, привлечено более 600 миллиардов рублей инвестиций, создано 39 тысяч новых рабочих мест на каждый вложенный бюджетный рубль привлекается более 10 рублей частных инвестиций. В планах властей еще более 1800 новых проектов, благодаря которым будет создано еще более 140 тысяч рабочих мест.

Как отметил Юрий Трутнев, большое внимание уделялось экономической сфере, при этом несколько отстало социальное направление. Ему уделено особое внимание в национальной программе развития Дальнего Востока, которая будет представлена Президенту России Владимиру Путину сегодня, 4 сентября, в ходе заседания Госсовета.

Дмитрий Санников