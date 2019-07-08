Большинство соискателей из ДФО готовы переехать из родных городов ради хороших денег, сообщает DEITA.RU.



Аналитики портала по поиску работы hh.ru проанализировали самые дорогие предложения для жителей Дальнего Востока и составили рейтинг вакансий с самой высокой обещаемой зарплатой. Исследование также показало: самые высокооплачиваемые предложения требуют переезда в другой город или страну.

На первом месте оказалась вакансия риелтора в Петропавловске-Камчатском. Максимальное вознаграждение, которое могут предложить сотруднику - полтора миллиона рублей.

На втором месте - менеджер по продажам во Владивостоке за миллион рублей в месяц.

На третьей строчке - главный инженер в Анадыре за 350 тысяч в месяц.

А вот топ вакансий, требующих переезда. Из Хабаровска в Германию на позицию разработчика за 5800 евро в месяц. Из Магадана на Сахалин - коммерческий директор за 300 тысяч рублей. из Владивостока в Новую Зеландию для работы в Антарктиде - 3500 евро в месяц.

По данным исследования, больше всего к переезду готовы жители Сахалинской области - 43% опрошенных. На втором месте - жители Якутии (37%). Меньше всего из родных регионов хотят уехать жители Бурятии, Камчатки и Хабаровского края.

Елена Миронова