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Дальневосточники чихали на самоизоляцию и теперь чихают в инфекционке
Как считает полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, власти дальневосточных регионов ведут не достаточную информационную работу с жителями об опасности коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU по материалам полпредства.
Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионах Дальнего Востока обсудили на совещании под председательством Юрия Трутнева. Как отметил полпред, динамика заболеваемости свидетельствует о недостаточности мер по разъяснительной работе с гражданами. Среднесуточный индекс самоизоляции по административным центрам субъектов ДФО составляет всего 2,2.
В этой связи Юрий Трутнев настоятельно рекомендовал главам дальневосточных регионов усилить соответствующую работу. «Режим самоизоляции не нравится никому. Ни у кого нет желания сидеть дома. Надо вести большую разъяснительную работу, объяснять людям, что речь идет об их здоровье и жизни», - заявил полпред Президента.
Юрий Трутнев еще раз обратил внимание глав дальневосточных регионов на то, что есть корреляция между эффективностью принимаемых ограничительных мер и скоростью распространения коронавирусной инфекции. По информации полпреда, и по мягкости мер, и по росту заболеваемости лидируют два региона - Хабаровский край и Приморье.
По данным ИЦК, в Хабаровском крае сохраняются организационные проблемы: обеспеченность медицинских работников полными комплектами средств индивидуальной защиты, включающими все элементы комплекта, не превышает 4,6%. Несмотря на вспышку в инфекционной больнице Владивостока, в Приморском крае с 8 апреля была вновь разрешена работа парикмахерских, салонов красоты, магазинов бытовой техники и стройматериалов, что также привело к росту инфицированных.