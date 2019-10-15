Дальневосточники должны жить лучше: Путин дал поручения

Дороги, тарифы и субсидии туркомпаниям и автопроизводителям - Владимир Путин подписал список поручений по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Перечень решений был утвержден после Восточного экономического форума и Госсовета, сообщает DEITA.RU.

Для начала президент одобрил направление формирования программы по развитию ДФО – это возможность привлечения молодежи и закрепления ее на территории. Также на Дальнем Востоке должны будут появиться центры высоких технологий, глубокая переработка продукции и природный кластер для туристических целей, сохраняющий экосистему территории.

В итоге Правительству РФ было дано несколько поручений. Во-первых, национальную программу необходимо синхронизировать с национальными проектами, которые Владимир Путин озвучил в мае 2018 года. В этом плане власти должны синхронизировать планы по строительству соцобъектов, где реализуются инвестиционные проекты госкорпораций, и определить источник финансирования.

Волнует президента и миграционный отток с дальнего Востока, его необходимо остановить, подняв темп роста экономики выше среднероссийского в полтора раза. Из-за этого должно увеличиться качество жизни, в приоритете дальневосточники должны жить лучше других россиян. Эти поручения Правительство должно отработать до 15 ноября.

Путин поручил привести в порядок дороги ДФО, для этого дорожные фонды в регионах наполнят новыми доходами. До начала следующего месяца Правительство должно разработать поправки к законам об акцизах, согласно которым акцизные платежи с горюче-смазочных материалов будут идти в региональные бюджеты ДФО, а точнее - на дороги.

В сфере медицины Владимир Путин поручил отменить ограничения предельного значения показателя коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг. Из первого поручения вытекает второе: в федеральном бюджете необходимо предусмотреть деньги на выполнение первого. Срок выполнения - середина лета следующего года. Кроме того, президент поручил увеличить бюджетные средства на малую медицинскую авиацию, срок исполнения – 15 октября.

До начала зимы Владимир Путин поручил проработать программы поддержки сельхозпроизводителей на ДВ. При этом основным направлением будет предоставление льготных кредитов для покупки сои. Не прошел он мимо строительной сферы, поручив Правительству изменить правила предоставления субсидий с учетом сейсмоусиления.

До следующего месяца глава государства поручил компенсировать авиакомпаниям убытки, которые они понесли из-за высокой стоимости топлива. Для компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых, он поручил предусмотреть выдачу лицензий, которые можно будет использовать для разведки и разработки месторождений.

Большой подарок сделал президент автопроизводителям Дальнего Востока, но только резидентам ТОР. Им на долгосрочной основе будут компенсации затрат на перевозку произведенных машин в западные регионы страны. Соответствующие законопроекты должны появиться к 1 декабря. Пока под эти требования подходит только Соллерс.

Интернет наконец должен дойти в самые отдаленные районы ДФО, до 2024 года. Как это сделать, правительство доложит президенту в начале следующего года.

Список преференций для туристических компаний и инвесторов, работающих в этой сфере, будет подготовлен Правительством до 1 марта 2020 года.

Также было поручено разработать программу по выравниваю электротарифа до средних значений по России. При этом решение должно быть подготовлено в ближайшие дни - до воскресенья, 20 октября.

Отдельное поручение касалось переселения сахалинцев из аварийного жилья после землетрясения 1995 года, об этом Лимаренко докладывал Владимиру Владимировичу недавно на Госсовете. Программа будет профинансирована из средств областного и федерального бюджетов. Утвердить ее необходимо до 1 декабря.

Самым срочным поручением президента стал доклад о подготовке инфраструктуры ЖКХ Еврейской автономной области к отопительному сезону 2019-20 годы.

Для Магадана и Якутии общее поручение – разработать предложения по устройству устойчивого автомобильного движения между Магаданом и Байкало-Амурской магистралью. Предложения должны будут представить до начала следующей весны.

Напомним, что большинство предложений были доведены до президента Владимира Путина во время ВЭФ, который прошел в начале сентября. Для начала поручения ему подготовили чиновники, а некоторые из поручений родились после общения президента с представителями общественности.

Иван Юрьев