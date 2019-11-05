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Дальневосточники отказались стать трезвенниками

мужчина, пьяный

«Пили, пьём и будем пить» - практика показывает, что жители Дальнего Востока не приемлют ограничений, когда речь заходит об алкоголе. На территории одного из посёлков Забайкальского края отказались вводить «сухой закон», сообщает DEITA.RU.

По информации, приведённой на страничке Facebook депутата Госдумы Николая Говорина, два села в Забайкальском крае могли стать примером для подражания, отказавшись от алкоголя. Инициатива предполагала полный отказ от алкоголя в двух муниципалитетах. Однако депутаты одного из них – посёлка Кокуй отказались создавать зону трезвости в поселении. Чиновники единогласно отвергли инициативу вступления муниципалитета в программу «Трезвое село».

Примечательно, что Николай Говорин сообщил и о примере Якутии, где введён запрет на продажу алкоголя с восьми вечера и до двух часов дня. Депутат привёл регион в качестве положительного примера. Однако, депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров счёл меры недейственными, приведя данные рейтинга трезвости в стране за 2017-2018 годы. Так, Якутия понизила свои позиции в рейтинге самых выпивающих регионов России, дойдя до 45 места.

Отметим, что с инициативой ограничить потребление алкоголя в Забайкальском крае выступила общественная организация «Трезвое Забайкалье». Депутаты посёлка Кокуй не сочли инициативу общественников достойной одобрения.

Софья Корф

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