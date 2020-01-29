Дальневосточники просят Путина распространить ипотеку под 2% на вторичный рынок

Пока петиция не выглядит популярной, хотя тема актуальна для тысяч семей, сообщает DEITA.RU.



На портале гражданских инициатив Change.org появилось новое обращение к главе государства Владимиру Путину. Речь идет о так называемой «дальневосточной ипотеке», которая выдается с невиданной на рынке ставкой в 2%, но только заемщикам определенных категорий и только на первичном рынке.

Как отмечает автор петиции Сергей Сушков, стоимость жилья в новостройках очень высокая, а для молодых семей льготная программа возможна только на первичном рынке.

«Первоначальный взнос зачастую просто не подъемен для семьи, где работает один отец, а мать находится в декрете. Молодая семья попросту не может себе позволить купить квартиру в строящемся доме, так как «перекупы» делают это гораздо быстрей, а также молодой семье необходимо где-то жить, пока дом строится», – перечисляет он существующие сложности.

В качестве решения этой проблемы инициатор обращения к президенту видит расширение программы и включение в нее вторичного рынка недвижимости.

За сутки свои подписи под инициативой оставили только десять человек.

Напомним, по сведениям аналитиков всероссийского портала объявлений «Авито», в течение 2019 года стоимость квадратного метра на первичном рынке Владивостока упала на 16%. Тем не менее, аналитики ожидают роста цен в связи с дальневосточной ипотекой.

Елена Кот