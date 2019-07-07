Больше всего браков в России с начала 2019 года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения, сообщает DEITA.RU по материалам Росстата.

На втором месте по относительному показателю расторжения браков в Карелии - 4,6, а в Ненецком автономном округе - 4,5 факта расторжения брака на 1000 человек населения.

Традиционно, самые крепкие браки в северокавказских регионах России. Реже всего браки расторгаются в Чеченской республике. Там на 1 тыс. человек приходится 0,6 развода. На втором месте - республика Ингушетия (0,8), на третьем - Дагестан (1,1). В пятерку также вошли еще два региона Северо-Кавказского федерального округа: Кабардино-Балкария (1,8) и Северная Осетия (1,9).

По данным Приморскстата, с начала 2019 года в Приморском крае зарегистрировано 3654 брака и 2392 развода – 3 на 1000 человек населения. Эксперты связывают «популярность» разводов в северных регионах с интенсивной молодежной миграцией, вызванной большими промышленными проектами.

Ранее стали известны результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым почти половина дальневосточников хочет уехать навсегда. Самые высокие показатели потенциального миграционного оттока у Магаданской области (63%), на Чукотке (58%) и на Камчатке (57%). В числе главных причин стремления покинуть регион дальневосточники называют неудовлетворенность уровнем заработной платы, возможностями трудоустройства, комфортностью проживания, уровнем развития здравоохранения.

Дмитрий Санников