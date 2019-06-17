Дальневосточников попробуют удержать на родной земле супервыгодными кредитами, сообщает DEITA.RU.

Основой таких кредитных соглашению станут особые фонды - гарантийные фонды целевого кредитования. У этих организаций будет несколько ключевых задач, решение который упростить жизнь как кредиторам, так и заемщикам.

Во-первых, фонды будут ручаться за взявших деньги в кредит граждан. Они будут оценивать проекты и цели, на которые человеку нужны деньги, и помогать искать под это дело «правильный» банк.

Во вторых, в их же интересах - целевое использование взятых денег. Фонды будут это дело тщательно контролировать.

Кроме того, банк по сути обеспечивается гарантиями возврата денег и облегчает бремя населения по возврату кредитных долгов.

Минвостокразвития уже получило это предложение и готово его одобрить. Согласно предложению общественной палаты, деньги людям будут давать на любые цели, под большой срок и низкую ставку.

Например, кредит с госгарантиями можно будет взять на масштабный ремонт или реконструкцию дома, или на обучение детей, или развитие своего бизнеса. Деньги можно брать даже под закрытие прошлого кредита.

Эти инновации члены Общественной палаты хотят внести с целью остановить непрекращающийся отток населения с Дальнего Востока. Проще говоря, платить люди будут меньше, но платить будут почти все, кто хочет хоть как-то развиваться на родной земле. Однако пока поток желающих уехать не удается не то чтобы сократить, но даже стабилизировать. По данным Росстата, в 2018 году Дальний Восток покинули 33 100 человек. Для сравнения, в 2017 голу уехали 17 400 человек. За год отток вырос почти в два раза.

Грядущие изменения хоть и выглядят перспективными, на деле таят в себе опасность роста закредитованности населения ДВФО. Сейчас задолженность земляков перед банками достигла 988,7 млрд рублей, доля просроченных кредитов превышает среднероссийскую и составляет 4,9%.

Василий Кучин