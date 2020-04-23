Дальневосточники смогут выйти дома только по цифровым пропускам

Систему пропусков, работающих в Москве, распространят на значительную часть России, в том числе дальневосточный регион, сообщает ИА DEITA.RU.

Минкомсвязи получило заказ на введение системы пропусков с QR-кодами еще в 21 регионе России.

Схема выдает каждому гражданину QR-код, без которого нельзя будет передвигаться по территории региона. Впервые такую систему протестировали и ввели в Китае. Министерство введет режим в Костромской, Владимирской, Белгородской, Тамбовской Тульской и других областях.

На данный момент озвучены только конкретные регионы центральной части страны, но с 27 апреля цифровые пропуска появятся и новых регионах.

По данным Минкосвязи, со следующей недели начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Но пожелавшие ввести контроль регионы Дальнего Востока по состоянию на 23 апреля не известны.

Система работает следующим образом: для оформления пропуска на портале госуслуг необходимо будет зарегистрироваться, указать причину выхода из дома и конечный пункт назначения. После этого данные обрабатываются, и в случае положительного вердикта код отправляется в личный кабинет автора заявки.

При этом гражданина могут остановить для проверки сотрудники полиции. С собой необходимо иметь паспорт и, собственно, сам код. К нему можно также привязать транспортное средство. Время действия кода ограничено.

Напомним, в начале апреля в Приморье тестировали автономную систему пропусков, внедренную только на территории края. Код, по замыслу, должен был приходить в СМС. Однако с введением режима сервис пропусков "повалился", и властям пришлось свернуть проект. Чуть позже был отправлен в отставку и зам Кожемяко, курировавший это направление.