Дальневосточники снова бьют рекорды по ценам на самолеты

Расценки на перелеты с Дальнего Востока могут удивить, сообщает DEITA.RU.



Аналитики сервиса поиска дешевых авиабилетов Aviasales составили рейтинг городов, из которых стоит дороже всего улететь в Москву. Логика «чем дальше город от столицы, тем дороже, не работает».

Так, на 1 месте оказалась Анадырь (Чукотка). Билет туда-обратно в Москву стоит в среднем 55 тысяч рублей. На втором месте город Мирный в Якутии. Для тех, кто покупает билет из этого города в Москву и обратно, цены колеблются в районе 35 тысяч рублей.

На третье место аналитики поставили Норильск в Красноярском крае. Билеты оттуда стоят 34 тысячи рублей.

Рейтинг самых дорогих городов замыкает Чита (Забайкальский край). Для местных билет Чита-Москва-Чита стоит 27 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что не всегда стоимость билета зависит от удаленности города от Москвы. Например, билеты из Владивостока, Сахалина, Камчатки и Благовещенска стоят почти на 20 тысяч рублей дешевле, чем у лидера рейтинга.

Елена Миронова