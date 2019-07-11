Цены на продукты опять выросли в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».



Холдинг «Ромир» провел очередное исследование цен на продукты в России и средних чеков из магазинов. В среднем по стране траты в магазинах выросли на три рубля за месяц. В среднем один россиянин оставлял за один поход в магазин 556 рублей.

По данным исследования, в Сибири средний чек увеличился на 2,6%, в Южном федеральном округе - на 2,1%. Наименьший рост зафиксирован на Урале - 0,5%.

Исследователи отметили, что средняя сумма, оставленная в магазине, снизилась только на Дальнем Востоке (на 1,7%) и в Центральном ФО (на 1,1%). Значит ли это, что цены в этих регионах начали падать, или, наоборот, люди стали меньше покупать продуктов, не уточняется.

Елена Миронова