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Дальневосточники выбрасывают редкий деликатес тоннами

Икра

В поселке Красная Речка Хабаровского края нашли несколько центнеров выброшенной красной и черной икры, сообщает DEITA.RU.

По информации местных СМИ, строительный мусор на эту свалку привозили довольно давно. Недавно же в эту кучу выкинули целую фуру продуктов.

Прежде чем начать уборку, мэрии Хабаровска предстоит выяснить, кто является владельцем «свалочной» земли. В случае, если она принадлежит частному лицо – это лицо и примется за уборку испорченного деликатеса. Если она на пограничных землях – до местная администрация.

Напомним, что на свалках регулярно находят выброшенными интересные, порой необычные или очень дорогостоящие вещи.

Так, зимой 2019 года в социальных сетях ходила фотография из приморской столицы, где был мусорный бак, забитый батонами. Как рассказали позже, фирма просто утилизировала просроченную продукцию.

 

Александра Маслова

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