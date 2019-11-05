Дальневосточники выбрасывают редкий деликатес тоннами

В поселке Красная Речка Хабаровского края нашли несколько центнеров выброшенной красной и черной икры, сообщает DEITA.RU.

По информации местных СМИ, строительный мусор на эту свалку привозили довольно давно. Недавно же в эту кучу выкинули целую фуру продуктов.

Прежде чем начать уборку, мэрии Хабаровска предстоит выяснить, кто является владельцем «свалочной» земли. В случае, если она принадлежит частному лицо – это лицо и примется за уборку испорченного деликатеса. Если она на пограничных землях – до местная администрация.

Напомним, что на свалках регулярно находят выброшенными интересные, порой необычные или очень дорогостоящие вещи.

Так, зимой 2019 года в социальных сетях ходила фотография из приморской столицы, где был мусорный бак, забитый батонами. Как рассказали позже, фирма просто утилизировала просроченную продукцию.

Александра Маслова