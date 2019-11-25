Дальневосточники вышли на ринг в Уссурийске

Лучшие боксеры дальневосточного региона вышли на ринг в уссурийском спорткомплексе «Локомотив». Более двухсот спортсменов из ЕАО, Бурятии, Хабаровска, Приморья, Амурской и Сахалинской областей поборолись за право назваться чемпионом Дальневосточного турнира по боксу, который носит имя тренера Алексея Горбачева. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно традиции, соревнования начались с минуты молчания в память заслуженного тренера и дальневосточного спортсмена Алексея Ивановича Горбачева. Далее с приветственной речью к участникам состязаний обратились глава города Евгений Корж и вице-президент уссурийской федерации бокса Сергей Симаков, которые наградили выдающихся боксеров за особый вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта в городском округе.

«С гордостью сообщаю, что мы проводим памятный дальневосточный турнир по боксу уже в четырнадцатый раз. Ежегодно это мероприятие собирает в одном месте десятки лучших из лучших боксеров со всего Дальнего Востока», - заявил Евгений Корж, который, кстати, тоже получил значок отличия за большой вклад в спортивные достижения жителей Уссурийска.

Симаков, в свою очередь, отметил, что уже в следующем году в рамках юбилейного турнира перед ребятами-участникам будет стоять не простая задача по защите звания кандидата в мастера спорта.

«Сегодня хочется вам пожелать провести очень зрелищные и яркие поединки. Награду победителя соревнований получит сильнейший», - отметил вице-президент федерации.

Отметим, что один из самых престижных дальневосточных соревнований по боксу среди юношей и девушек продолжатся в Уссурийске до двадцать четвертого ноября.

Екатерина Цой