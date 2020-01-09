Дальневосточников лишат высоких пенсий

Жителей Дальнего Востока лишат высоких пенсионных выплат при их переезде в другие субъекты страны, сообщает DEITA.RU. Об этом заявила сенатор Елена Бибикова.

По ее словам, при переезде из региона ДФО пенсия будет пересчитана в сторону уменьшения. Причиной этого она назвала более низкие коэффициенты по сравнению с дальневосточными и северными надбавками.

Новые правила начнут действовать в 2020 году, в результате чего планы обычных дальневосточников, которые планировали переезд на ПМЖ в другие регионы, видимо будут изменены. Также пенсии могут снизить по причине долгов по ЖКХ или если раньше ПФР перечислил пенсионеру сумму большую, чем положено.

Отметим, что ежегодно с регионов ДФО уезжает порядка 12-15 тысяч человек. Правда, за последний год население федерального округа увеличилось на два миллиона из-за присоединения двух регионов. Откуда также уезжают люди, только за 2018 год Забайкальский край покинуло почти 7 тысяч человек, а население в предыдущем году росло только в Якутии и на Чукотке.

Иван Юрьев