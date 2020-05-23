Дальневосточников не ждут на работе

Служба исследований портала по поиску работы HeadHunter проанализировала динамику спроса на рынке труда Дальнего Востока за первую половину мая 2020 года – с 1 по 17 число, сообщает ИА DEITA.RU.

Результаты аналитики показали, что число доступных вакансий в ДВФО за первую половину мая сократилось на 16%. Регион демонстрирует удручающие показатели, однако не самые печальные по стране. Пальма первенства принадлежит Южному Федеральному округу, количество вакансий в котором сократилось на одну пятую.

Если сравнивать данные показатели с аналогичным периодом прошлого года, заметна существенная разница – по всей России число вакансий показало падение на 6%, а в Дальневосточном федеральном округе – на 7%.

Исследователи отмечают, что наибольшее снижение активности соискателей (11%) отмечено в области спортивных клубов, фитнес-центров и салонов красоты.