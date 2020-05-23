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Дальневосточников не ждут на работе
Количество вакансий сильно сократилось на Дальнем Востоке
Служба исследований портала по поиску работы HeadHunter проанализировала динамику спроса на рынке труда Дальнего Востока за первую половину мая 2020 года – с 1 по 17 число, сообщает ИА DEITA.RU.
Результаты аналитики показали, что число доступных вакансий в ДВФО за первую половину мая сократилось на 16%. Регион демонстрирует удручающие показатели, однако не самые печальные по стране. Пальма первенства принадлежит Южному Федеральному округу, количество вакансий в котором сократилось на одну пятую.
Если сравнивать данные показатели с аналогичным периодом прошлого года, заметна существенная разница – по всей России число вакансий показало падение на 6%, а в Дальневосточном федеральном округе – на 7%.
Исследователи отмечают, что наибольшее снижение активности соискателей (11%) отмечено в области спортивных клубов, фитнес-центров и салонов красоты.