Россельхознадзор запретил импорт фруктов из Китая, сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.

Как отмечает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, с 10 августа 2019 года приостанавливается ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая. К косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня и черешня. К семечковым — яблоки, груши, айва.

Росельхознадзор принял такое решение в связи с тем, что продолжаются случаи поставок в Россию растительной продукции китайского производства, которая заражена опасными карантинными объектами. За последний год таких случаев выявлено 48.

Как отмечает надзорное ведомство, вопрос восстановления торговли может быть рассмотрен после консультаций с китайской стороной и дополнительных инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров.

Как признают специалисты Россельхознадзора, Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. В нашу страну ежегодно поставляется более 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе более 180 тысяч тонн цитрусовых, более 190 тысяч тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков, более 80 тысяч тонн томатов, порядка 53 тысяч тонн картофеля продовольственного, а также 100 тысяч тонн лука и чеснока.

Очевидно, что одним из результатов запрета импорта китайских фруктов и ягод станет рост цен на рынке. Кроме того, если в центральных регионах страны китайские фрукты вполне заменимы поставками из других стран, то дальневосточники могут на неопределенное время лишиться их вообще. Из продажи чудесным образом исчезнут «узбекские» черешни и дыни, «краснодарские» яблоки и «корейские» персики.

Дмитрий Санников