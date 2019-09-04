Дальневосточной MeetUp-2019 объединил малый бизнес на полях V ВЭФ
В «нулевой» день V Восточного экономического форума представители малого и среднего бизнеса встретились на Дальневосточном MeetUp-2019, сообщает DEITA.RU. Такую площадку центр «Мой бизнес» вместе с Администрацией Приморского края и федеральными институтами развития - Корпорацией МСП, АРЧК и другими - проводят второй год. Цель - в неформальной обстановке дать возможность активным предпринимателям обдумать и предложить решения конкретных проблем бизнеса ДФО.
Участников «мозгового штурма» поприветствовал врио вице-губернатора Приморья. курирующий экономику и развитие предпринимательства, Константин Богданенко. Он отметил, что краевые власти готовы слышать предложения бизнеса и включать их в мероприятия национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«Мер поддержки в крае сегодня действует много. Наша задача сделать так, чтобы они были вам полезны, чтобы было их удобно получить, не было лишних ограничений. Если что-то нужно изменить, или внедрить новый вид помощи - мы готовы это сделать», - сказал Константин Богданенко.
К примеру, год назад предприниматели-участники этой неформальной площадки говорили о необходимости создания единой интернет-платформы для предпринимателей с информацией обо всех мерах поддержки. И вот - уже запушен федеральный портал «Мой бизнес», в который интегрирован и Портал МСП Приморского края, также других регионов.
Звучал и запрос на запуск Инжинирингового центра, который помог бы в разработке и внедрении программ модернизации производственных предприятий. Сейчас такое структурное подразделение работает на базе коревого центра «Мой бизнес». А уже через несколько дней там же - на Тигровой, 7 во Владивостоке - состоится открытие коворкинга.
Это как раз тоже просьба молодых предпринимателей.
Руководитель краевого центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров отметил, что организация всегда доступна для поддержки, помощи и сотрудничества с бизнесменами.
«Мы для вас максимально открыты, все ваши предложение и проблемы учитываем, у нас есть инструменты поддержки, у нас есть возможность вас выслушать и помочь в сложных вопросах. Реализовать вашу идею, решить какой-то проект. Поэтому я сегодня здесь для того, чтобы вас послушать, услышать и подумать, что я могу в этой части предпринять», - обратился к участникам Евгений Никифоров.
Спикеры открыто отвечали на вопросы собравшихся. Стоить отметить, что молодые предприниматели весьма активно задавали важные вопросы, а затем с интересом приступили к обсуждению новых предложений по развитию бизнеса в регионе.
Софья Корф