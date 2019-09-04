«Мер поддержки в крае сегодня действует много. Наша задача сделать так, чтобы они были вам полезны, чтобы было их удобно получить, не было лишних ограничений. Если что-то нужно изменить, или внедрить новый вид помощи - мы готовы это сделать», - сказал Константин Богданенко.

К примеру, год назад предприниматели-участники этой неформальной площадки говорили о необходимости создания единой интернет-платформы для предпринимателей с информацией обо всех мерах поддержки. И вот - уже запушен федеральный портал «Мой бизнес», в который интегрирован и Портал МСП Приморского края, также других регионов.

Звучал и запрос на запуск Инжинирингового центра, который помог бы в разработке и внедрении программ модернизации производственных предприятий. Сейчас такое структурное подразделение работает на базе коревого центра «Мой бизнес». А уже через несколько дней там же - на Тигровой, 7 во Владивостоке - состоится открытие коворкинга.

Это как раз тоже просьба молодых предпринимателей.