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Дальневосточному гектару нашли неожиданное применение

осень, поля, гектар, дорога, земля

С 1 февраля 2017 года все жители РФ имеют право получить так называемый «дальневосточный гектар» - участок земли, не превышающий по площади 1га. За прошедшие три года в Амурской области было одобрено более 6 тысяч заявок. Но нашлись и такие, кто придумал «подарку» от государства неожиданное применение, сообщает DEITA.RU по материалам регионального правительства.

Житель села Константиноградовка Денис Карюк организовал на своем гектаре хоккейную коробку, заливает ее водой и устраивает турниры по хоккею для всех желающих.

На данный момент это единственная спортплощадка в населенном пункте. Сюда приходят не только фанаты хоккея, но и просто любители покататься на коньках – как дети, так и взрослые. Денег за пользование своим имуществом Денис, конечно же, не берет.

Ирина Елкина

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