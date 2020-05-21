Дальневосточную ипотеку под 2% получили всего 7,5 тысяч семей

За полгода в ДФО оформлено 7,5 тысяч договоров на льготную ипотеку из предполагавшихся 147 тысяч. Почему так мало? Глава Минвостокразвития задал острые вопросы чиновникам Дальнего Востока на заседании рабочей группы по реализации программы, сообщает ИА DEITA.RU.

В заседании в формате видеоконференции приняли участие шесть дальневосточных регионов: Еврейской автономии, Хабаровского края, Бурятии, Камчатки, Чукотки и Приморья.

Министр выслушал отчёты ответственных лиц от каждого субъекта и успел задать острые вопросы каждому участнику встречи. В основном, вопросы касались информирования населения о возможности стать участником Дальневосточной ипотеки, а также несовпадения количества желающих с возможностями региона в предоставлении жилья под ипотеку.

«Вы привели информацию, что два разрешения на строительство будет выдано. У вас уже сейчас 791 заинтересованный в получении кредита по программе. Как вы планируете удовлетворять этот спрос?», – вопрос Александра Козлова был адресован Дмитрию Кобунову, заместителю министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, председателю Комитета по реализации программ капитального строительства региона.

Кроме того, глава Минвостокразвития акцентировал внимание и на росте цен в регионе.

«Декабрь месяц и май месяц рост цены к декабрю на 17%. И я не уверен, что этому поспособствовала ипотека. Потому что фактически у вас всего 900 человек с декабря получили этот ипотечный продукт. То есть на весь регион, на его численность это повлиять не могло, а рост – 17%. Вот здесь мы договаривались и с органами прокуратуры проверить на обоснованность роста цены», – отметил проблематику региона Александр Козлов.

Приморский край был отмечен на лидерских позициях по предоставлению ипотеки 2% по программе. Согласно данным Минвостокразвития на 15 мая текущего года, в Приморье было выдано 2049 кредитов, в стадии оформления находится ещё свыше трёх тысяч заявок. Следом за Приморьем расположилась Якутия – там выдано 2025 кредитов, однако по сумме средств республика опередила Приморье – 7,8 млрд рублей против 7,5 млрд. Следом с существенным отставанием идёт Бурятия, где заключено 918 договоров на общую сумму 2,1 млрд рублей. На Чукотке зафиксировано наименьшее количество кредитов на ипотеку – 3 договора подписано, ещё 3 находятся в стадии оформления.

Всего на Дальнем Востоке оформлено свыше семи с половиной тысяч договоров по ипотеке под 2%, общая сумма которых составила более 26,1 млрд рублей. Заявок поступило 27 тысяч. Немного за полгода, учитывая, что на старте программы заявлялось, что планируется выдать около 147 тысяч кредитов на общую сумму около 450 млрд.рублей.