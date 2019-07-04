Первый круг ада: Дальний Восток мчится в бензиновый хаос, сообщает DEITA.RU.

Владельцы АЗС сетуют на нарушение рыночной логики. Цены на оптовые закупки превышают розничные. Об этом в интервью РБ рассказал глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков. По его словам, уже со среды закупка топлива на комсомольском НПЗ привесила цену продаж на 7,3 тысячи рублей по дизелю.

По АИ-95 показатели выше на 2,5 тысячи рублей за тонну бензина. Сейчас средняя цена на владивостокских АЗС составляет от 43,35 за АИ-95 до 43,92 рублей. Самая высокая цена - на заправках «Нефтегазхолдинга».

Чирсков также рассказал, что частные заправки могут потерять клиентов. Они уходят в большие убытки, сдерживая рост цен, а в это время крупные заправщики из-за большего ресурса могут держать цены относительно на уровне.

И при этом не нужно забывать, что традиционно цены на заправках Дальнего Востока существенно выше средних по стране. В этом отчасти виновата слаборазвитая транспортная система и неумение поставщиков и продавцов договориться друг с другом.

Катализаторами «бензинового ада» стали договоренности главы «Роснефти» Игоря Сечина и российского правительства в лице вице-премьера Дмитрия Козака. Еще в конце мая на экономическом форуме в Петербурге они публично заявили, что дальнейшее искусственное сдерживание цен неактуально.

Сечин вообще является ярым противником таких мер правительства. Якобы, это совсем не соответствует правилам игры рыночной экономики. К сожалению, по этим правилам, крупный бизнес неизменно богатеет, а народ платит все больше и больше.

И это при том, что правительство всегда компенсирует нефтяникам издержки по льготам.

Олигархам все мало. Сейчас простой народ на Дальнем Востоке уже накален и настроен протестовать. На днях на Камчатке автомобилисты провели протестный автопробег под девизом «Бензин, стоп-цена!».

Глава Приморского топливного союза резюмирует - ««Если мы начнем продавать то, что купили на бирже в июне, то максимум через десять дней цены на АЗС начнут расти на 1–2 руб. за литр».

Поскольку иного выхода у топливного бизнеса нет, людям грозит наихудший сценарий.

«Бензиновый Ад», как обычно, начинается с самого проблемного региона - Дальнего Востока. Вопрос один - насколько еще хватит сил, и каков предел «дальневосточного терпения».

Василий Кучин