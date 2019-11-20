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Дальневосточные фермеры уходят в наркобизнес

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Крупнейшая на Дальнем Востоке лаборатория по производству наркотических веществ и их сбыту ликвидирована, сообщает DEITA.RU.

Так, в полиции Хабаровского края рассказали о том, что ведомству при поддержке ОМОН Росгвардии удалось задержать троих подозреваемых в изготовлении и продаже наркотиков.

Так, стражи порядка обыскали бывшее фермерское хозяйство в 100 км от столицы края. Там была нарколабортатория, в которой полиция нашла почти 25 килограмм синтетических запрещенных веществ, и более трех тонн сырья.

«Супружеская пара и брат жены выкупили бывшую ферму за  три миллиона рублей. Там они организовали настоящую нарколабораторию, закупили для нее необходимое оборудование и регулярно приобретали сырье», - отметили представители ведомства.

Кроме того, в полиции отметили, что наркоторговцы очень ответственно подошли к организации и технике безопасности на своей территории – с вытяжками, рефрижераторами, спецодеждой и другим оборудованием. Им удалось организовать почти безотходное производство.

«В целом, организация подпольного производства была налажена на высшем уровне. Фигуранты активно пользовались интренет-услугами, наладили логистику и вошли во все тонкости своего преступного производства», - подчеркивает ведомство.

Полиция в течение двух суток перевозила все оборудование и готовую «продукцию» с обнаруженной нарко-фермы. В ведомстве подчеркнули, что на территории хозяйства росло около 40 конопляных кустов «для личного пользования».

Мужчины сейчас находятся под стражей, женщина  получила подписку о невыезде. Сейчас фигуранты ждут решения суда, который может назначить им наказание вплоть до пожизненного заключения.

 

Александра Маслова

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