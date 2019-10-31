Дальневосточные гектары помешали теневому бизнесу в Приморье

Жители посёлков Анисимовка и Лукьяновка написали открытое письмо губернатору Приморского края с жалобой на гектарщиков. Кто прав, кто виноват, и что за всем этим стоит, разбиралось информационное агентство DEITA.RU



В обращении, опубликованном в социальных сетях и популярных мессенджерах, автор просит губернатора разобраться в вопросах законности предоставления земель бизнесменам в рамках «дальневосточного гектара» у подножья горы Пидан – очень популярного туристического объекта в Приморье. Гектаристы, как называют участников федеральной программы авторы обращения, затеяли там «лесную школу», но местные жители заявляют, что проект не проходил экологическую экспертизу.

Волнения местных жителей вызывают «намерения группы лиц создать в девственной тайге у подножья горы Пидан параллельное существующей деревне Лукьяновка поселение».

«По их планам целая сопка и все лесные насаждения поселения должны быть отданы и разработаны отдельными семьями, пайщиками проекта «Лесная школа Вероника». Жители села требовали приостановления выдачи гектаров с возможностью ведения на них хозяйственной деятельности. Основанием для этого служили статус особо охраняемой природной территории (ОППТ «Анисимовская»), заключения экспертов экологов, биологов (……). Мы неоднократно предлагали им перенести проект из тайги и реализовать свой «рай» на близлежащих территориях. Но, видно, для них главное - не сохранение уникальных мест будущего «Южно-Приморского природного парка», а использование в своих целях уникальных лесов», - говорится в письме на имя Олега Кожемяко.

Местные активисты «демонстрируют государственный подход и стараются сохранить уникальный памятник природы от массового хозяйственного освоения, которое несёт за собой создание дорожной сети, строительство домов, подсобных помещений, системы жизнеобеспечения сотен людей», добавляют активисты. Но разве не это и являлось целью программы «дальневосточный гектар», спросите вы? И мы поинтересовались у нашего источника в органах госвласти, с чем связано такой пассаж и выход затяжного конфликта в публичную плоскость.

«По сути это конфликт интересов теневого бизнеса и людей, готовых работать «в белую». Пидан – очень популярный туристический объект, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов, но работают с ними по большей части нелегальные гиды и турфирмы, и в этом бизнесе задействована большая часть местных жителей. Массовое освоение территории в рамках легального, нового туристического объекта, безусловно, разрушит сложившуюся за долгие годы схему. Поэтому бенефициары теневого бизнеса, прикрываясь и манипулируя общественным мнением, пытаются всеми силами оставить все, как есть», - считает собеседник агентства.

Продолжение вышеупомянутого обращения косвенно эту версию подтверждает.

«Еще большего нашего неуважения они (гектаристы – прим.ред.) получили после откровенной лжи в адрес местных администраций. Якобы они не пускают на территорию конкурентов по туристическому бизнесу. И местные возможности туристических услуг не могут справиться со всеми желающими. Инициатором протеста был местный народ, далекий от разного бизнеса. Рабочие, служащие, пенсионеры. Развитию разумного предпринимательства на территории мы всегда рады», - добавляет автор.

Остроты этой ситуации придает недавнее поручение Владимира Путина вывести туристический бизнес в Приморье из теневого сектора. Правительства страны и региона готовят предложения по дополнительному регулированию отрасли.

«Поэтому полагаю, что позиция краевых властей в данном споре будет непреклонной и уж точно они не пойдут на поводу у людей, компрометирующих реализацию государственной программы по развитию Дальнего Востока», – заключил эксперт. DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Примечательно, что автором обращения к губернатору стал Сергей Куречко, известный как владелец «Майхинской» винодельни, которого не так давно задерживали представители силовых структур. Тогда при обыске сотрудники Росгвардии изъяли из винодельни более шести тысяч литров готовой продукции, а также завели уголовное дело по части 3 статьи 171 Уголовного кодекса России, а именно «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Отметим, что о появлении в Приморском крае уникальной «лесной школы» дальневосточных гектарах стало известно ещё два года назад. Компания единомышленников во главе с семьей Бугаец решила превратить «дальневосточные гектары» в райский уголок и построить у подножья горы Пидан новый туристический кластер для знакомства с уникальной флорой и фауной Приморского края в формате экскурсий и мастер-классов, а также жилые дома для своих сотрудников.

Однако этот проект сразу же наткнулся на сопротивление местных жителей. Тогда в качестве контраргументов предполагалось, что в результате местный ручей может обмелеть, и у местных жителей не будет воды, или что из-за вырубки леса водная артерия наоборот выйдет из берегов и затопит Анисимовку и Лукъяновку. Но гектарщики, несмотря на протесты, продолжают строительство, считая народное возмущение происками конкурентов.

Светлана Алеутская