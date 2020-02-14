Новости
Каждый третий житель Приморского края влюблён
14 Февраль 2020, 16:00
Дальневосточные инвесторы получили новые квоты на добычу рыбы
14 Февраль 2020, 15:45
«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья
14 Февраль 2020, 15:30
Мусорный вопрос остается открытым
14 Февраль 2020, 15:15
ДОМ.РФ готовит Орлиную сопку Владивостока к продаже
14 Февраль 2020, 15:00
В 2019 году специалисты Роскомнадзора рассмотрели почти 200 жалоб на операторов связи в ДФО
14 Февраль 2020, 14:47
Правительство разрешило посылки из Китая
14 Февраль 2020, 14:45
Личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка продают в сети – СМИ
14 Февраль 2020, 14:30
Дальневосточные инвесторы получили новые квоты на добычу рыбы
Власти расширили возможности получения квот на вылов биоресурсов
Инвесторы дальневосточного рыбохозяйственного бассейна смогут получить квоты на лов рыбы в обмен на инвестиции в проекты по обновлению промыслового флота, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Новыми объектами инвестиций, дающими право на вылов, стали среднетоннажные траулер-процессор или рыбопромысловое судно, длиной не менее 50 метров.
К другим требованиям отнесли обязательное наличие морозильного оборудования производительностью не менее 25-50 тонн продукции в сутки.
При этом, минимальная сумма банковской гарантии для таких объектов составляет 360 миллионов рублей.