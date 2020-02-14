Дальневосточные инвесторы получили новые квоты на добычу рыбы

Инвесторы дальневосточного рыбохозяйственного бассейна смогут получить квоты на лов рыбы в обмен на инвестиции в проекты по обновлению промыслового флота, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Новыми объектами инвестиций, дающими право на вылов, стали среднетоннажные траулер-процессор или рыбопромысловое судно, длиной не менее 50 метров.



К другим требованиям отнесли обязательное наличие морозильного оборудования производительностью не менее 25-50 тонн продукции в сутки.



При этом, минимальная сумма банковской гарантии для таких объектов составляет 360 миллионов рублей.