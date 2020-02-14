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6 Декабрь 2019, 18:15

Дальневосточные инвесторы получили новые квоты на добычу рыбы

экономика, судно, Владивосток

Власти расширили возможности получения квот на вылов биоресурсов

Инвесторы дальневосточного рыбохозяйственного бассейна смогут получить квоты на лов рыбы в обмен на инвестиции в проекты по обновлению промыслового флота, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Новыми объектами инвестиций, дающими право на вылов, стали среднетоннажные траулер-процессор или рыбопромысловое судно, длиной не менее 50 метров.

К другим требованиям отнесли обязательное наличие морозильного оборудования производительностью не менее 25-50 тонн продукции в сутки.

При этом, минимальная сумма банковской гарантии для таких объектов составляет 360 миллионов рублей.

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