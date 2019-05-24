Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов провел во Владивостоке совещание с руководителями дальневосточных энергокомпаний, входящих в Группу РусГидро. В ходе совещания было отмечено, что дальневосточные компании РусГидро успешно прошли осенне-зимний период 2018-2019 гг. – снизалась аварийность и была обеспечена надежность энергоснабжения потребителей.

На территории ДФО объекты генерации Группы РусГидро общей мощностью более 13 ГВт вырабатывают три четверти всей электрической энергии и являются крупнейшими производителями тепла, энергокомпании Группы РусГидро отвечают за передачу электрической энергии в макрорегионе*, владея 105 тыс. км электрических сетей, а также осуществляют продажу энергии конечным потребителям.

Аварий на тепловых электростанциях и тепловых сетях, приведших к массовым отключением потребителей, в период прошедшего ОЗП не было, снизилось количество отключений в электрических сетях Дальнего Востока, в том числе вследствие неблагоприятных погодных явлений. Отключений по этой причине по сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом стало меньше на 75%, средняя длительность перерывов в энергоснабжении сократилась.

Ключевым фактором снижения уровня аварийности стало увеличение ремонтной программы, в 2018 году на эти цели дальневосточные энергокомпании РусГидро направили 14,4 млрд рублей – на 15% больше, чем годом ранее. В ходе подготовки к прохождению ОЗП был проведен капитальный и средний ремонт 25 турбоагрегатов общей мощностью 1 582 МВт, 46 котлоагрегатов и 75 генераторов общей мощностью 3 351 МВт. Было отремонтировано более 3 600 км электрических сетей всех классов напряжения и более 59 км теплосетей. Запасы топлива на энергообъектах соответствовали нормативным.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено безаварийному прохождению ОЗП Биробиджанской ТЭЦ, чему способствовало проведение летом и осенью средних и капитальных ремонтов половины котлоагрегатов станции. На совещании было отмечено, что губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь направил в адрес главы РусГидро Николая Шульгинова письмо, в котором отметил безаварийную работу Биробиджанской ТЭЦ и бесперебойное теплоснабжение жителей города в течение всего осенне-зимнего периода. Ремонтная кампания на Биробиджанской ТЭЦ продолжается: в 2019 году на капитальные, средние и текущие ремонты оборудования ТЭЦ будет направлено более 150 млн рублей.

Повышению уровня надежности энергоснабжения потребителей также способствовали ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке в сентябре 2018 года и присоединение к ЕЭС России Центрального и Западного энергорайонов Якутии в январе 2019 года. В 2019 году планируется пуск Сахалинской ГРЭС-2 электрической мощностью 120 МВт и тепловой 18,2 Гкал/ч и Нижне-Бурейской ГЭС мощностью 320 МВт, на которых завершаются пуско-наладочные работы.

Вместе с вводом новых генерирующих мощностей в 2019 году на объектах субгруппы РАО ЭС Востока будет выполнен капитальный и средний ремонт 28 турбоагрегатов общей мощностью более 1 900 МВт, 28 энергетических котлоагрегатов общей паропроизводительностью 7 180 т/ч, 58 генераторов (из них 46 ДГУ) общей мощностью 1 595 МВт, более 4,5 тыс. км электрических сетей, 50 км тепловых сетей. На финансирование ремонтной программы в ДФО в 2019 году направляется более 16 млрд рублей, средства в бизнес-планах предусмотрены, проводятся закупки.

К основным задачам подготовки к следующему осенне-зимнему периоду отнесены обеспечение достижения индекса готовности энергообъектов 0,95 и выше за счет качественного выполнения производственных, в т. ч. ремонтных, программ, формирования запаса материально-технических ресурсов и соблюдения требований вновь введенных нормативно-правовых актов по техрегулированию энергетики.

В рамках совещания руководители ПАО «РусГидро» во главе с Председателем Правления – Генеральным директором Николаем Шульгиновым и генеральные директоры дальневосточных энергокомпаний посетили Владивостокскую ТЭЦ-2, модернизация которой планируется в рамках правительственной программы модернизации тепловой генерации, и введенную в сентябре прошлого года в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная», а также диспетчерский пункт Приморских электрических сетей АО «ДРСК» и Единый расчетно-информационный центр Дальэнергосбыта, где состоялись рабочие встречи с руководителями и производственным персоналом.

Также на совещании прошло обсуждение вопроса совершенствования и оптимизации организационной структуры Дальневосточной генерирующей компании, которая имеет трехуровневую систему управления.