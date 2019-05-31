С таким предложением приморские бизнесмены обратились к министру финансов Антону Силуанову, сообщает DEITA.RU.

Первый вице-премьер Антон Силуанов встретился с представителями приморского бизнеса в ходе рабочей поездки на Дальний Восток. Предприниматели обратились к министру с просьбой отменить дальневосточные надбавки и коэффициенты к зарплатам.

Как отметил руководитель Торгово-Промышленной палаты Борис Ступницкий, из-за ДВН и ДВК предприятия, производящие продукцию на Дальнем Востоке, не могут конкурировать с заводами в центре страны. Бизнес предложил Силуанову снизить тарифы страховых взносов до 7,6%, по аналогии с резидентами Свободного порта Владивосток.

Однако Силуанов отклонил предложение, сославшись на заботу о людях, у которых упадет основная доля исчисления пенсии, и рекомендовал предприятиям больше работать – то есть повышать производительность труда.

Напомним, что на протяжении последних пяти лет предприниматели Дальнего Востока инициируют отмену ДВН и ДВК. По их мнению, выплачивая районные коэффициенты и дальневосточные надбавки к окладам, они выполняют функции государства по закреплению населения на территории с экстремальными погодно-климатическими условиями.

Ранее DEITA.RU уже писало о том, что приморское отделение РСПП инициировало в Заксобрании Приморья разработку законопроекта по отмене оплаты налогов с Дальневосточных надбавок и коэффициентов. Законопроект планируется отправить в Госдуму.

Иван Крышан