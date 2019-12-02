Дальневосточные регионы обогнали Москву по уровню зарплат

РИА «Новости» провело исследование, согласно которому наибольший процент высоких – свыше 100 тысяч зарплат – в регионах Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Всего выявлено 11 регионов, в которых каждый 10 житель зарабатывает больше 100 тысяч в месяц. Так, лидером рейтинга стала Чукотка, где заработная плата выше 100 тысяч – у 32% населения. В Ямало-Ненецком округе таких профессионалов – только 31,7%. Третье место у Москвы – 27,4%.

Далее в списке высоких зарплат идут Магадан и Ненецкий АО – более четверти населения имеет высокий доход.

Всего же лидерами зарплат стали регионы Дальнего Востока, Сибири и «две столицы». И если на востоке и севере страны хороший доход объясняется прибыльной работе с сырьем и полезным ископаемыми, то Москве и Санкт-Петербургу зарплаты приносит статус финансовых центров страны.

Отметим, что самыми «бедными» регионами стали Кабардино-Балкария, Калмыкия и Псковская область.

Александра Маслова