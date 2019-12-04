Дальневосточные рыбаки возмущены высокими тарифами на электричество

Дальневосточные рыболовы, в частности бизнесмены из Хабаровского края, просят у Совфеда снизить тарифы на электричество, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают сенаторы, механизм выравнивания энерготарифов в регионах Дальнего Востока на среднероссийский уровень будут прорабатываться и обсуждаться.

При этом, даже на Дальнем Востоке наблюдается существенная разница в тарифах у разных регионов. Так, хабаровские рыбные бизнесмены платят 33 рубля за один расходованный киловатт в час. В то же время приморские рыбаки – всего 7 рублей за то же количество энергии.

При этом тарифы не зависят даже от сложности территории и ее расположения. Так, на севере Хабаровского края тариф для юрлиц поднимается до 50 руб за квт/час и выше, а предприниматели в якутских селах платят всего по 5,6 рубля.

Эта разница может объясняться тем, что с северными территориями вроде Магадана, Якутии и Чукотки ведется работа по выравниваю тарифов, в то время как на территории Хабаровского края она не проводится.

«В Хабаровском крае ситуация еще больше усложняется из-за дефицита бюджета региона», - отметила представитель хабаровских рыбаков Ольга Булкова.

Хабаровские сенаторы подчеркивают, что распространение процесса выравнивая тарифов на все дальневосточные регионы помогло бы серьезно снизить себестоимость рыбной во всех субъектах дальневосточного округа.





Александра Маслова