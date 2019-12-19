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Дальневосточные застройщики продадут неликвид по бешеным ценам
Итоги и тенденции развития российского рынка недвижимости обсудили специалисты на площадке «Рождественского саммита-2019», сообщает DEITA.RU. Эксперт рынка недвижимости, основатель Telegram-канала Proeconomics Павел Пряников рассказал Новострой-М о неутешительных выводах. По мнению экспертов, рынок «свалился» в стагнацию, население беднеет, а застройщики банкротятся.
Как подчеркнул на полях саммита заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, реализации национального проекта «Жилье» и увеличению объемов строительства мешают сразу несколько причин. В их числе изношенные магистральные сети в большинстве городов, то есть подготовленных к стройке территорий очень мало. Во-вторых, в России нет длинных и дешевых денег.
А в-третьих, в стране сейчас нет достаточной платежеспособности населения. Одна только ипотека полностью формировать спрос не может, тем более что многие россияне подошли к пределу долговой нагрузки на их семейный бюджет.
Как считают эксперты, для покупателей стагнация рынка недвижимости означает новые возможности: скидки на квартиры, предоставление ремонтов, различные финансовые «подарки» в виде сниженных ипотечных ставок от коллаборации застройщиков и банков, зачет вторичного жилья при покупках в новостройках. В 2020 году все чаще условия при сделках будет диктовать покупатель, а не продавец.
Но не в условиях Дальнего Востока. Здесь с введением программы дальневосточной ипотеки под 2% годовых, продавцы будут сбывать то, что никто раньше не приобретал, и по таким ценам, которых раньше никто не видел. В ходе пресс-конференции на полях выставки «Дни Дальнего Востока в Москве», глава Минвостокразвития Александр Козлов попросил не допускать роста цен на квартиры из-за ипотеки в 2 %. Осталось только надеяться, что застройщики его возьмут и послушаются, отказавшись от прибылей.
Дмитрий Санников