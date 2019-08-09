Банк сельхозземель пообещали представить инвесторам на юбилейном ВЭФ, инвентаризация арендаторов началась в нескольких регионах ДФО, сообщает DEITA.RU.



По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, благодаря новому сервису можно будет выявлять землю, которая не используется по назначению.

«Мы должны с умом подходить к распределению ресурсов, а не по принципу «где захотел, там и раскопал», - заявил Александр Козлов.

Как отмечают специалисты Минвостокразвития, неиспользуемая земля – это участки, на которые заключены договоры, однако арендатор не выполняет условия. Если такой участок будет обнаружен, то будет инициирована процедура расторжения договора со стороны муниципалитета. После проведения всех необходимых процедур участок должен будет перейти к инвестору.

Всего специалисты нашли порядка 2 млн гектаров неучтенной земли и не используемой по назначению. Пока подобная инвентаризация началась только в Приморском крае и Амурской области, такая же процедура планируется и в других регионах ДФО.

В свою очередь, среди пользователей сельхозземель в Приморье начались разговоры о том, что в районы поехали люди, которые будут искать возможности расторжения земельных договоров. При этом они утверждают, что в судах подобные дела будут рассматриваться быстро, и решатся они не в пользу арендаторов.

«Задача - забрать как можно больше земли в краевую собственность», - такое сообщение тиражируют приморцы в соцсетях. Многие связывают новую политику властей с анонсированным строительством крупного китайского сельхозпроекта в Приморье.

Иван Юрьев