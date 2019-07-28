Приморские полицейские напомнили о возможности иностранцам получить земельные участки в рамках программы «дальневосточный гектар», сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.

Как напоминают правоохранители,теперь иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, как и граждане Российской Федерации, располагают возможностью на получение земельного участка в безвозмездное пользование в рамках закона о Дальневосточном гектаре. Такое изменение актуально с 20 марта 2019 года.

Для оформления «дальневосточного гектара» соотечественникам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг, а при подаче заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указать номер участника и прикрепить копию свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Амурская область стала первым дальневосточным регионом, где земельный участок был оформлен и предоставлен гражданке Бразилии Агриппине Ануфриев-Егорофф. Она из семьи старообрядцев-переселенцев, и проживает вместе с родными в селе Новгородка Свободненского района Амурской области.

Накануне стало известно, что более 14,5 тысяч земельных участков выдано жителям Приморья в рамках программы "Дальневосточный гектар" за время ее существования. Только за 2017 год их удалось оформить 7139, а в 2018-м — 5939. В первом квартале текущего года дальневосточный гектар получили 604 приморца.

Дмитрий Санников