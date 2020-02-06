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Дальневосточных водителей учат переходить на голубое топливо

газовое авто

Автолюбителей Сахалинской области, которые решили перейти на «голубое топливо», активно поддерживают и обучают обращаться с новым оборудованием. Островной регион планирует оснастить города новыми заправочными станциями, а также учредить сервисные центры для обслуживания автомобилей на «газовой тяге», сообщает ИА DEITA.RU. 

Стоит отметить, что разговоры о внедрении газомоторного топлива в повседневное обращение на Дальнем Востоке начались еще раньше. Так, в ноябре 2019 года рабочая группа во Владивостоке предложила внедрить малотоннажные СПГ-технологии – то есть сделать сжиженный газ настоящей альтернативой другим, «традиционным» углеводородным видам топлива. 

Что касается Сахалина – здесь уже в этом году планируют разметить 6 новых работающих пунктов – для заправки автомобилей газом. Один из них появится и в столице региона, Южно-Сахалинске. А к 2021-му количество таких станций «голубого топлива» увеличится еще вдвое. 

Примечательно, что обучение местных автовладельцев обращению с газом началось уже сейчас: для этого в области проводят специальные семинары, где преподают эксперты, в том числе – из Москвы.

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