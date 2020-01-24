Дальневосточный аэропорт закрыт по соображениям безопасности

С 23 января аэропорт в Комсомольске-на-Амуре временно не принимает рейсов. Это связано с решением об ограничении его работы – также временном, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на и.о. руководителя Минтранса края, у Росавиации был ряд замечаний, касающихся пожарной защиты и поисково-спасательного обеспечения полетов.

Сейчас оператор принял в штат весь необходимый персонал – однако, нужные кадры еще должны пройти обучение. Кроме того, отмечается, что аэропорту нужно решить вопрос с обеспечением пожарной машиной на территории.

Отметим, что сам аэропорт находится в поселке Хурба. Он соединяет его с Южно-Сахалинском и рядом отдаленных сел края.

Напомним, что в конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, который разрешит аэропортам оборудовать на своей территории специальные «курилки». Согласно закону, они должны быть непрозрачными и изолированными от остальных пассажиров.

Александра Маслова