В четверг, 5 октября, генеральный прокурор России проведет личный прием бизнесменом в рамках Восточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали во время открытия стенда генеральной прокуратуры, прием предпринимателей пройдет в четверг в помещении стенда.

«Завтра личный прием предпринимателей проведет генеральный прокурор Юрий Чайка. Это мероприятие состоится здесь в переговорной комнате с 11 часов утра. Вместе с ним будут присутствовать руководители профильных комитетов генпрокуратуры», - рассказал официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной.

Отметим, что, помимо личного приема, в переговорной комнате стенда пройдут многие мероприятия, где представители бизнеса и прокуратуры смогут обсудить разнообразные вопросы, посвященные правовой практике. Отдельно нужно будет затронут вопрос статьи 210 УК РФ, по которой поступает наибольшее количество жалоб от предпринимателей.

Все дискуссии будут полностью открыты для посетителей ВЭФ-2019.

Иван Крышан