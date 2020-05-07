Дальневосточный браконьер погубил крабов на полмиллиона

Житель Петропавловска-Камчатского задержан транспортной полицией за незаконную добычу краба-стригуна – в маломерном катере мужчины обнаружили более сотни особей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на транспортную полицию края.

Как рассказали в ведомстве, катер задержали в акватории Авачинского залива – возле острова Старичков. На борту находилось 112 особей краба-стригуна. Документов, указывающих на законность добычи, мужчина представить на смог.

Отмечается, что общий ущерб от такого лова составил более полумиллиона рублей.

Незаконно выловленных крабов, а также катер и орудие ловли были изъяты.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.