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Дальневосточный браконьер погубил крабов на полмиллиона
Нарушителю грозит реальное лишение свободы
Житель Петропавловска-Камчатского задержан транспортной полицией за незаконную добычу краба-стригуна – в маломерном катере мужчины обнаружили более сотни особей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на транспортную полицию края.
Как рассказали в ведомстве, катер задержали в акватории Авачинского залива – возле острова Старичков. На борту находилось 112 особей краба-стригуна. Документов, указывающих на законность добычи, мужчина представить на смог.
Отмечается, что общий ущерб от такого лова составил более полумиллиона рублей.
Незаконно выловленных крабов, а также катер и орудие ловли были изъяты.
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.