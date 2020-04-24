Дальневосточный чиновник накупил еды на деньги с найденной карты

Чиновник из Якутии случайно нашел чужую банковскую карту и не растерялся, воспользовавшись возможностью бесконтактной оплаты и накупив себе на нее еды, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет республиканская прокуратура, глава наслега в Мегино-Кангаласском районе проходил возле столовой в поселке Нижний Бестях, и нашел на земле карту, которую потерял житель соседнего села. В ведомстве отметили, что мужчина несколько раз совершал покупки по этой карте, предусмотрительно набирая товара менее, чем на тысячу рублей – чтобы не вводить пин-код.

Таким образом, якутский чиновник потратил более пяти тысяч рублей.

Сейчас расследовано уголовное дело за мошенничество, теперь его рассмотрит суд.