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Дальневосточный гектар может стать больше

сельское хозяйство, корова, поля, гектар, экономика

Увеличить «дальневосточный гектар» предложили в Совете Федерации, сообщает ИА DEITA.RU по материалам РИА Новости.

Российские сенаторы предложили  сделать больше площадь «дальневосточного гектара» для поддержки малого предпринимательства и самозанятых граждан в сложных экономических условиях на фоне пандемии коронавируса.

«В сложившихся сложных экономических условиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с целью поддержки малого предпринимательства и самозанятых граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предусмотреть возможность увеличения площади предоставляемого гражданам в безвозмездное пользование земельного участка для ведения сельского хозяйства», - цитирует агентство перечень мероприятий Совета Федерации по совершенствованию законодательства России в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

Сейчас россиянам может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, площадь которого не превышает одного гектара. Однако, как отмечают сенаторы, нередко для ведения сельского хозяйства этой площади недостаточно.

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