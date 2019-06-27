Буферную зону вокруг дальневосточной столицы сократят до 10 километров, остальные земли можно будет получить по программе «дальневосточный гектар», заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает DEITA.RU.

Замглавы правительства, курирующий дальневосточный регион, пообещал увеличить территории под программу «дальневосточный гектар» за счет территорий вокруг городов. Об этом Юрий Трутнев рассказал в интервью РГ. Полностью «зоны отчуждения» убирать нельзя, но губернаторов попросили их сократить, заявил Трутнев.

«Например, Приморский край предлагает сократить буферную зону вокруг Владивостока с 20 до 10 км и открыть «буфер» Находки. У меня здесь более агрессивные намерения, чем у губернаторов, но мы пока исходим из того, что надо уважать регионы, пусть они сами определяют, сколько земли давать или не давать жителям», — отметил полпред.

В случае исполнения этих планов можно смело предположить, что вокруг такого лакомого кусочка начнется ажиотаж, ведь земля во Владивостоке и его окрестностях неприлично дорога. А основным препятствие на пути многообещающей программы стало отсутствие инфраструктуры на большей части территории ДФО, а земли вокруг населенных пунктов быстро кончились.

Кроме того, Юрий Трутнев анонсировал суперльготную ипотеку в 2% для дальневосточников, воспользоваться которой смогут только многодетные семьи и получатели гектаров.

Отметим, что спустя три года с начала программы гектарами на ДВ обзавелись только около 79 тысяч человек. Но, как сказал полпред, «вручить его каждому и не планировали».

Светлана Алеутская