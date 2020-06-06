Новости
Дальневосточный гектар прицепили к льготной ипотеке
6 Июнь 2020, 12:15
Дельфин попал в ловушку на приморском побережье
6 Июнь 2020, 11:37
«Варварский промысел»: Приморцы бьют тревогу из-за добычи моллюсков драгами
6 Июнь 2020, 11:21
Веркеенко получил неожиданный подарок от премьер-министра Японии
6 Июнь 2020, 10:35
Медсправку на права будут выдавать по новым правилам
6 Июнь 2020, 10:08
Нужные электрички вернулись в Приморье
6 Июнь 2020, 09:30
«Это новый Чернобыль»: экологи выступают против ТОР в Приморье
6 Июнь 2020, 09:00
Владивостокская компания выплатила сотрудникам стомиллионный долг
6 Июнь 2020, 08:45
Дальневосточный гектар прицепили к льготной ипотеке
Правительство России поддержало предложение Минвостокразвития в части возможности досрочной передачи земельного участка в собственность в случае заключения кредитного договора, предполагающего ипотеку указанного участка, сообщает ИА DEITA.RU.
Одной из главных проблем, по которой программа льготного ипотечного кредитования под 2% «Дальневосточная ипотека» оказалась недоступной для получателей «гектаров» - необходимость обеспечения залога на сумму кредитования.
Минвостокразвития фактически связывает между собой две дальневосточные программы: льготную ипотека под 2% и «гектар». Участники программы «Дальневосточный гектар» сейчас получают землю в безвозмездное пользование; оформить ее в собственность они могут только через 5 лет. А банки, земельные участки, которые не в собственности, не берут, как залог.
«Поэтому мы предлагаем передавать земельный участок в собственность раньше, при условии того, что он будет указываться в кредитном договоре, как залог. И оценен. Это позволит увеличить общую залоговую массу и сумму кредита, и в принципе поможет участникам программы «дальневосточный гектар» взять ипотеку под 2 % и построить на своей земле дома», - подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Козлов.