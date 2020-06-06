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Дальневосточный гектар прицепили к льготной ипотеке

сельское хозяйство, корова, поля, гектар, экономика

Правительство России поддержало предложение Минвостокразвития в части возможности досрочной передачи земельного участка в собственность в случае заключения кредитного договора, предполагающего ипотеку указанного участка, сообщает ИА DEITA.RU.

Одной из главных проблем, по которой программа льготного ипотечного кредитования под 2% «Дальневосточная ипотека» оказалась недоступной для получателей «гектаров» - необходимость обеспечения залога на сумму кредитования.

Минвостокразвития фактически связывает между собой две дальневосточные программы: льготную ипотека под 2% и «гектар». Участники программы «Дальневосточный гектар» сейчас получают землю в безвозмездное пользование; оформить ее в собственность они могут только через 5 лет. А банки, земельные участки, которые не в собственности, не берут, как залог.

«Поэтому мы предлагаем передавать земельный участок в собственность раньше, при условии того, что он будет указываться в кредитном договоре, как залог. И оценен. Это позволит увеличить общую залоговую массу и сумму кредита, и в принципе поможет участникам программы «дальневосточный гектар» взять ипотеку под 2 % и построить на своей земле дома», - подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Козлов. 

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