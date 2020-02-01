«Дальневосточный гектар» стал доступен всем россиянам еще в двух регионах

С 1 февраля взять «дальневосточный гектар» на территории Бурятии и Забайкальского края могут все россияне. Ранее программа распространялась только на жителей этих регионов, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в Минвостокразвития РФ, программа стала доступна для этих двух регионов с лета 2019 года. Однако, пока не была распространена в доступности для всех граждан страны. Это связано с тем, что Бурятия и Забайкалье не так давно стали частью Дальнего Востока – в остальных девяти регионах взять гектар давно мог любой россиянин.

Отметим, что за время действия программы бесплатную землю захотели оформить почти семь тысяч человек из Забайкалья, и более тысячи – в Бурятии.

Всего на данный момент получателями гектара стали 77,7 тысяч человек. Оформляют бесплатную землю под разные нужды – кто-то строит жилье для себя, кто-то решает заниматься на участке сельским хозяйством или марикультурой, если выбранный участок граничит с морем. Многие занимаются бизнесом: выращивают скот, производят различные товары, оказывают туристические услуги разного рода. Пекарни, винодельни, пасеки и даже фармфермы – россияне используют свои участки различным образом.